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1 час назад

Водители смогут обжаловать штрафы через мобильное приложение

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У российских водителей появился новый способ обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). С понедельника, 14 марта, это можно сделать через мобильное приложение "Госуслуги Авто".

Водители смогут обжаловать штрафы через мобильное приложение
Фото: ПрофильПрофиль

Об этом сообщает Speedme. Оспорить онлайн можно только те штрафы, которые автоматически выписываются дорожными камерами.

Как оспорить штраф в приложении "Госуслуги Авто"?

  1. Открыть приложение.
  2. Зайти в раздел оплаты штрафов.
  3. Выбрать штраф. Если его можно обжаловать в электронном виде – станет доступна специальная кнопка.
  4. Выбрать из списка причину обжалования.
  5. Загрузить подтверждающие фотографии или видеозаписи.

Решение по каждому оспоренному штрафу принимается в течение 10 дней, уточнили в пресс-службе Минцифры России. У водителя могут запросить дополнительные документы.

"Мобильное приложение «Госуслуги Авто» упрощает взаимодействие с государственными органами и экономит время автомобилистов. Оно было запущено осенью 2021, и на сегодняшний день его скачали порядка 1,5 млн пользователей", – рассказал замглавы Минцифры Андрей Черненко. Планируется, что в будущем с помощью этого приложения можно будет оформлять европротокол и даже оформить онлайн куплю-продажу автомобиля.

Возможность обжаловать штрафы онлайн у некоторых российских водителей появилась 1 сентября 2021 года. Сначала процедуру опробовали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Приморье. В Москве можно было через сайт мэрии оспорить протоколы, составленные МАДИ или АМПП, но для штрафов ГИБДД эта возможность оставалась недоступной.

Автоновости,Андрей Черненко,ГИБДД,
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