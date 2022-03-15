Водители смогут обжаловать штрафы через мобильное приложение

У российских водителей появился новый способ обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). С понедельника, 14 марта, это можно сделать через мобильное приложение "Госуслуги Авто".

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Об этом сообщает Speedme. Оспорить онлайн можно только те штрафы, которые автоматически выписываются дорожными камерами.

Как оспорить штраф в приложении "Госуслуги Авто"?

Открыть приложение. Зайти в раздел оплаты штрафов. Выбрать штраф. Если его можно обжаловать в электронном виде – станет доступна специальная кнопка. Выбрать из списка причину обжалования. Загрузить подтверждающие фотографии или видеозаписи.

Решение по каждому оспоренному штрафу принимается в течение 10 дней, уточнили в пресс-службе Минцифры России. У водителя могут запросить дополнительные документы.

"Мобильное приложение «Госуслуги Авто» упрощает взаимодействие с государственными органами и экономит время автомобилистов. Оно было запущено осенью 2021, и на сегодняшний день его скачали порядка 1,5 млн пользователей", – рассказал замглавы Минцифры Андрей Черненко. Планируется, что в будущем с помощью этого приложения можно будет оформлять европротокол и даже оформить онлайн куплю-продажу автомобиля.