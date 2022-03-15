Водители смогут обжаловать штрафы через мобильное приложение

У российских водителей появился новый способ обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). С понедельника, 14 марта, это можно сделать через мобильное приложение "Госуслуги Авто".
Об этом сообщает Speedme. Оспорить онлайн можно только те штрафы, которые автоматически выписываются дорожными камерами.
Решение по каждому оспоренному штрафу принимается в течение 10 дней, уточнили в пресс-службе Минцифры России. У водителя могут запросить дополнительные документы.
"Мобильное приложение «Госуслуги Авто» упрощает взаимодействие с государственными органами и экономит время автомобилистов. Оно было запущено осенью 2021, и на сегодняшний день его скачали порядка 1,5 млн пользователей", – рассказал замглавы Минцифры Андрей Черненко. Планируется, что в будущем с помощью этого приложения можно будет оформлять европротокол и даже оформить онлайн куплю-продажу автомобиля.
Возможность обжаловать штрафы онлайн у некоторых российских водителей появилась 1 сентября 2021 года. Сначала процедуру опробовали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Приморье. В Москве можно было через сайт мэрии оспорить протоколы, составленные МАДИ или АМПП, но для штрафов ГИБДД эта возможность оставалась недоступной.