Евросоюз обсуждает возможный запрет на ввоз в Россию премиальных автомобилей

Bloomberg узнал о новых санкциях для России, которые обсуждает Евросоюз. По данным агентства, в страну могут перестать поставлять премиальные автомобили, стоимость которых превышает 50 тысяч евро (6,1 млн рублей). Предположительно, под запрет попадут модели европейских марок Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и других, а также мотоциклы, лодки и самолеты дороже пяти тысяч евро. При этом большинство из перечисленных компаний и так уже заморозили импорт автомобилей и прочей техники на российский рынок.

Bloomberg ссылается на собственные источники — дипломатов, знакомых с процессом обсуждения очередного, уже четвертого крупного пакета санкций в отношении России из-за конфликта в Украине. Официально об ограничении ввоза премиальных европейских автомобилей пока не сообщалось, хотя многие компании, в числе которых BMW, Mercedes-Benz, Ferrari и концерн Volkswagen (включая Porsche и Bentley) остановили поставки в страну еще в начале марта.

Агентство приводит статистику, согласно которой на российский рынок приходится всего около двух процентов от общемирового объема продаж премиальных автомобилей, и, в случае, если санкции все же будут введены, «устойчивый мировой спрос поможет автопроизводителям компенсировать снижение экспорта в Россию».