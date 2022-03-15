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51 минуту назад

Евросоюз обсуждает возможный запрет на ввоз в Россию премиальных автомобилей

Motor.ruMotor.ru

Bloomberg узнал о новых санкциях для России, которые обсуждает Евросоюз. По данным агентства, в страну могут перестать поставлять премиальные автомобили, стоимость которых превышает 50 тысяч евро (6,1 млн рублей). Предположительно, под запрет попадут модели европейских марок Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и других, а также мотоциклы, лодки и самолеты дороже пяти тысяч евро. При этом большинство из перечисленных компаний и так уже заморозили импорт автомобилей и прочей техники на российский рынок.

Евросоюз обсуждает возможный запрет на ввоз в Россию премиальных автомобилей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Bloomberg ссылается на собственные источники — дипломатов, знакомых с процессом обсуждения очередного, уже четвертого крупного пакета санкций в отношении России из-за конфликта в Украине. Официально об ограничении ввоза премиальных европейских автомобилей пока не сообщалось, хотя многие компании, в числе которых BMW, Mercedes-Benz, Ferrari и концерн Volkswagen (включая Porsche и Bentley) остановили поставки в страну еще в начале марта.

Агентство приводит статистику, согласно которой на российский рынок приходится всего около двух процентов от общемирового объема продаж премиальных автомобилей, и, в случае, если санкции все же будут введены, «устойчивый мировой спрос поможет автопроизводителям компенсировать снижение экспорта в Россию».

Ранее в представительстве BMW «Мотору» заявили, что прилагают все усилия, чтобы «сохранить бизнес BMW Group в стране», при этом производство автомобилей на калининградском «Автоторе» заморожено, как и поставки новых машин из-за рубежа. Mercedes-Benz, остановившая сборку на заводе в Подмосковье и импорт в страну, считает, что продолжать работу в стране нельзя из-за высоких рисков. Volvo, которая тоже оказалась в списке компаний, приостановивших бизнес на российском рынке, продолжает оказывать гарантийную поддержку своим клиентам — аналогичным образом поступают и другие европейские автопроизводители.

Автоновости,Bentley,Volvo,Ferrari,BMW,Audi,Volkswagen,Mercedes-Benz,Porsche,Ferrari,VolksWagen,ЕС,
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