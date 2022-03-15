Volkswagen и Toyota останавливают работу заводов в Китае

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса — самая мощная за последние два года. По этой причине власти страны вводят режим изоляции в двух крупных промышленных центрах, а автопроизводители приостанавливают на несколько дней работу местных заводов. В числе таковых оказались Toyota и Volkswagen: речь идет о совместных предприятиях компаний с FAW Group, они расположены в городе Чанчунь в провинции Цзилинь. При этом сборка машин на других заводах продолжается.

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Ограничения вводятся и в городе Шэньчжэнь, в котором находится крупный морской порт, а также расположены производственные мощности фирмы Foxconn, поставляющей компоненты концерну Stellantis и компании Apple, и представительства тайваньских компаний Unmicron и Sunflex, выпускающих микрочипы. Как сообщает Reuters, приостановка работы всех перечисленных компаний окажет негативное влияние на автомобильную промышленность, а последствия будут ощущаться в течение трех-шести месяцев.

Концерн Volkswagen (и все принадлежащие ему марки, включая Porsche) ранее объявил о временной приостановке импорта новых автомобилей в Россию. Кроме того, остановлены заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде, где выпускали модели Volkswagen и Skoda.