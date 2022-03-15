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15 марта

Исследование: на покупку каких машин россияне потратили больше всего денег

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Наибольшей популярностью у россиян пользовались модели Kia и Toyota

На какие машины россияне потратили больше всего денег в прошлом году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Агентство «Автостат» опубликовало статистику по рынку новых легковых автомобилей в России за 2021 год. Согласно этим данным, в прошлом году россияне потратили на покупку машин 3 триллиона 540 миллионов рублей. Больше всего денег ушло на приобретение моделей компании Kia. На автомобили корейской марки потратили более 340 миллиардов рублей. При этом в первую пятерку рейтинга попал и бренд Lada.

Второе место по продажам на российском рынке заняла компания Toyota. За прошедший год россияне потратили на покупку машин японского бренда 293,8 миллиарда рублей. Замкнула тройку лидеров с показателем в 278,3 миллиарда рублей немецкая BMW. В первой пятерке расположились компании Lada и Mercedes-Benz. За автомобили двух марок в России заплатили 274,6 и 263,7 миллиарда рублей соответственно. Кроме того, в топ-10 рейтинга присутствуют компании Hyundai, Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

По средневзвешенной цене в прошлом году лидировал Mercedes-Benz. Показатель немецкой марки составил 6,4 миллиона рублей. У отечественной Lada этот показатель оказался самый низкий – 812 300 рублей.

По сравнению с 2020 годом все представленные марки продемонстрировали рост емкости рынка. Больше других зафиксировали скачок у BMW и Mercedes-Benz – в 30,4 и 26,1 процента. Наименьшая динамика, в 1,3 процента, наблюдалась у Volkswagen.

В конце января был также составлен рейтинг самых популярных в России премиальных автомобилей с пробегом. В данном сегменте лидерами стали Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.

Автоновости,Renault,Nissan,Skoda,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Volkswagen,Mercedes-Benz,Lada,Hyundai,
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