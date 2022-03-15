Евросоюз запретил экспорт иномарок в Россию дороже 50 тыс. евро

Европейский союз ввел четвертый пакет санкций из-за событий на Украине, который помимо прочего предполагает запрет поставок в Россию новых машин по цене от 50 тыс. евро (около 6,1 млн рублей по курсу ЦБ РФ). Об этом во вторник, 15-го марта, сообщает Reuters со ссылкой на санкционный документ.

Фото: mercedes-benz.ru mercedes-benz.ru

Аналогичные санкции вводит и Великобритания, которая уже не входит в состав Евросоюза. Ожидается, что этот параметр сделает невозможным экспорт в Россию таких европейских марок, как Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Porsche, Audi, BMW, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и прочих компаний.

Сейчас практически все автокомпании ЕС объявили о приостановке продаж и экспорта автомобилей в РФ. Среди прочих причин указывается, что события на Украине повлияли на цепочки поставок и курс рубля.