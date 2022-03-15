Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+22° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
2 часа назад

Евросоюз запретил экспорт иномарок в Россию дороже 50 тыс. евро

Газета.RuГазета.Ru

Европейский союз ввел четвертый пакет санкций из-за событий на Украине, который помимо прочего предполагает запрет поставок в Россию новых машин по цене от 50 тыс. евро (около 6,1 млн рублей по курсу ЦБ РФ). Об этом во вторник, 15-го марта, сообщает Reuters со ссылкой на санкционный документ.

Евросоюз запретил экспорт иномарок в Россию дороже 50 тыс. евро
Фото: mercedes-benz.rumercedes-benz.ru

Аналогичные санкции вводит и Великобритания, которая уже не входит в состав Евросоюза. Ожидается, что этот параметр сделает невозможным экспорт в Россию таких европейских марок, как Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Porsche, Audi, BMW, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и прочих компаний.

Сейчас практически все автокомпании ЕС объявили о приостановке продаж и экспорта автомобилей в РФ. Среди прочих причин указывается, что события на Украине повлияли на цепочки поставок и курс рубля.

Последние новости
Автоновости,Rover,Land Rover,Bentley,Lamborghini,Jaguar,Rolls-Royce,Ferrari,BMW,Audi,Mercedes-Benz,Porsche,Банк России,Ferrari,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители