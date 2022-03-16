АвтоВАЗ будет простаивать до конца майских праздников

АвтоВАЗ внепланово отправит сотрудников в месячный отпуск, утверждает тольяттинский портал Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». По неофициальным данным, ежегодный летний корпоративный отпуск, который изначально был запланирован на период с 25 июля по 15 августа, будет перенесён на начало апреля. Можно сделать вывод, что проблема с нехваткой комплектующих и нарушением цепочек поставок в ближайшие полтора месяца не решится.

Источники на заводе говорят, что работы в апреле 2022 года не будет, а перезапуск конвейеров возможен в лучшем случае с 10 мая. В соцсетях не уточняют, будут ли в апреле собирать самые простые модели — Granta и Niva Legend. На прошлой неделе появилась информация, что производство этих машин возобновят 16 марта.

Портал Avtograd News пишет, что в период простоя работникам предложат два варианта сохранения выплат. Сотрудники смогут перенести на апрель оплачиваемый отпуск либо согласиться на ежедневное посещение работы с сохранением средней заработной платы. Если оба варианта не устроят работника, с ним будет расторгнут трудовой договор.

Хотя как минимум часть сборочных площадок АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске простаивают, это не мешает автогиганту стремительно повышать цены. С сегодняшнего дня рекомендуемые розничные цены на все Lada переписали второй раз с начала месяца.