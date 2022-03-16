Запрет США оставит россиян без Tesla и Hummer

В США определились с параметрами автомобилей, которые из-за нового запрета не поступят на российский рынок. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на издание Autonews.ru.

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Бюро промышленности и безопасности США (выступает в качестве органа по экспортному контролю) при Министерстве торговли ранее разместило список роскошных товаров, которые будет нельзя поставлять страну. Речь идет примерно о 570 позициях. Документ вступает в силу 16 марта и коснется юридических лиц. Под ограничения попали не только автомобили, но и дорогая парфюмерия, одежда и обувь.

Что касается машин, то для них предусмотрели ряд категорий: по типу двигателя (бензиновый, дизельный или электрический), его объему (1 литр, от 1 до 3 литров и более 3 литров), числу цилиндров (4 цилиндра, от 4 до 6 и более 6 цилиндров).

В результате под запретом оказались почти все автомобили, которые производятся в США, в том числе, не премиальные марки и модели, а также электромобили. Кроме новых машин, запрет на поставки в Россию распространится и на подержанные автомобили. У россиян больше не будет возможности приобрести Hummer, Chevrolet, Cadillac, Jeep, Tesla, Nissan Pathfinder. Последний производился для российского рынка на предприятии в американской Смирне (штат Теннесси).