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27 минут назад

Запрет США изменит авторынок: какие машины будут недоступны россиянам

Лера Букина

В США определились с параметрами автомобилей, которые из-за нового запрета не поступят на российский рынок. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на издание Autonews.ru.

Запрет США оставит россиян без Tesla и Hummer
Фото: ReutersReuters

Бюро промышленности и безопасности США (выступает в качестве органа по экспортному контролю) при Министерстве торговли ранее разместило список роскошных товаров, которые будет нельзя поставлять страну. Речь идет примерно о 570 позициях. Документ вступает в силу 16 марта и коснется юридических лиц. Под ограничения попали не только автомобили, но и дорогая парфюмерия, одежда и обувь.

Что касается машин, то для них предусмотрели ряд категорий: по типу двигателя (бензиновый, дизельный или электрический), его объему (1 литр, от 1 до 3 литров и более 3 литров), числу цилиндров (4 цилиндра, от 4 до 6 и более 6 цилиндров).

В результате под запретом оказались почти все автомобили, которые производятся в США, в том числе, не премиальные марки и модели, а также электромобили. Кроме новых машин, запрет на поставки в Россию распространится и на подержанные автомобили. У россиян больше не будет возможности приобрести Hummer, Chevrolet, Cadillac, Jeep, Tesla, Nissan Pathfinder. Последний производился для российского рынка на предприятии в американской Смирне (штат Теннесси).

Россия ввела санкции против Байдена

Западные страны начали вводить жесткие рестрикции в отношении российской стороны после того, как она начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В числе тех, кто приостановил некоторые операции в России, оказались мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler Truck и Porsche. Также крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение приостановить выпуск своих машин в России, а также экспорт готовых автомобилей в РФ.

Автоновости,Nissan Pathfinder,Cadillac,Hummer,Daimler,Jeep,Nissan,Chevrolet,Volvo,Toyota,Tesla,Volkswagen,Porsche,Toyota Motors,General Motors,
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