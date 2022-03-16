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41 минуту назад

В Москве упростили правила оформления пропусков для грузовиков

Мир24Мир24

В Москве упростили порядок получения пропусков на въезд грузового транспорта. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на официальном портале мэра города.

В Москве упростили правила оформления пропусков для грузовиков
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Так, максимальный срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение по столице вырастет с пяти до десяти суток, а время оформления постоянных пропусков сократится с двух недель до десяти рабочих дней.

Меньше документов потребуется водителям и для получения дневного пропуска, облегчится возможность внесения изменений в действующие пропуска и заявки.

До конца текущего года продлевается упрощенный порядок получения ночных пропусков для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

При этом изменения в порядок оформления пропусков будут вноситься по мере появления новых технических возможностей.

Принятые меры призваны увеличить пропускную способность и надежность логистических цепочек. Эти шаги предприняты городскими властями в ответ на обращения бизнесменов и являются частью пакета первоочередных мер по стабилизации экономики города в условиях санкций.

Автоновости,Сергей Собянин,
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