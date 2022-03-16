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2 часа назад

УАЗ возобновил сборку автомобилей

Motor.ruMotor.ru

В среду, 16 марта, завод УАЗ вернулся к работе после двухдневного простоя, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента общественных связей Константина Сазонова. Ранее сообщалось, что предприятие временно приостановило выпуск новых автомобилей «для проведения внеплановой инвентаризации». Эти два дня «выводилась лишь часть персонала с сохранением заработной платы». В настоящее время Ульяновский автозавод работает в прежнем режиме.

УАЗ возобновил сборку автомобилей
Фото: © journal.ab-club.ru© journal.ab-club.ru

С наступлением весны все модели УАЗа подорожали: прайс-листы скорректировали в сторону повышения на 25–60 тысяч рублей, или 2-4,6 процента, в результате чего у российской марки не осталось автомобилей с начальным ценником меньше миллиона рублей. До повышения цен самой доступной моделью УАЗа был СГР («Буханка»), рекомендованная розничная стоимость которой теперь начинается с отметки 1 027 000 рублей.

По итогам первых двух месяцев 2022 года УАЗ продал в России 3009 новых автомобилей, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса. По состоянию на февраль доля российской компании в общем объеме российского авторынка составляет 1,5 процента.

УАЗ представлен внедорожниками Patriot и Hunter, пикапом, семействами СГР и Профи. За январь-февраль россияне приобрели свыше 1,1 тысячи «Буханок» и 1045 экземпляров Patriot.

Автоновости,УАЗ,Ульяновский автомобильный завод,
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