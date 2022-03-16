КамАЗ не откажется от выпуска грузовиков нового поколения

На перезапуск современного семейства грузовиков КамАЗ К5 потребуется почти год.

В первых числах марта завод вынужденно остановил выпуск магистральных тягачей КамАЗ-54901 из нового семейства К5. Немецкий концерн Daimler Trucks прекратил сотрудничество с российским производителем, из-за чего КамАЗ лишился мерседесовских кабин и мостов. Да и других импортных комплектующих в грузовиках К5 было много.

В 2019 году КамАЗ и Daimler открыли новый современный завод по производству кабин. Их ставили на тягачи КамАЗ-54901, но позже такие кабины должны были получить и другие модели грузовиков

Сайт Wroom.ru уже рассказывал, что на какое-то время завод переключится на выпуск грузовиков с минимальным использованием импортных комплектующих. Это машины со старой кабиной К3, дизелями и коробками передач собственного производства.

Самая популярная модель семейства К3: полноприводный КамАЗ-43118

Одновременно с этим КамАЗ начал подготовку к перезапуску семейства К5. А теперь пресс-служба завода сообщила, что сборку таких машин планируется возобновить в январе 2023 года — уже без участия иностранных партнёров. Чем заменят импортные комплектующие пока не сообщается.

Начальный объём выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют, отметила пресс-служба КамАЗа.

А вот производство семейства К4 окончательно завершится. Впрочем, компания в любом случае планировала снять эту модель с производства в 2023 году.

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