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1 час назад

Стало известно, когда КамАЗ сможет возобновить выпуск грузовиков нового поколения

Wroom.ruWroom.ru

На перезапуск современного семейства грузовиков КамАЗ К5 потребуется почти год.

КамАЗ не откажется от выпуска грузовиков нового поколения
Фото: Wroom.ruWroom.ru

В первых числах марта завод вынужденно остановил выпуск магистральных тягачей КамАЗ-54901 из нового семейства К5. Немецкий концерн Daimler Trucks прекратил сотрудничество с российским производителем, из-за чего КамАЗ лишился мерседесовских кабин и мостов. Да и других импортных комплектующих в грузовиках К5 было много.

В 2019 году КамАЗ и Daimler открыли новый современный завод по производству кабин. Их ставили на тягачи КамАЗ-54901, но позже такие кабины должны были получить и другие модели грузовиков

Сайт Wroom.ru уже рассказывал, что на какое-то время завод переключится на выпуск грузовиков с минимальным использованием импортных комплектующих. Это машины со старой кабиной К3, дизелями и коробками передач собственного производства.

Самая популярная модель семейства К3: полноприводный КамАЗ-43118

Одновременно с этим КамАЗ начал подготовку к перезапуску семейства К5. А теперь пресс-служба завода сообщила, что сборку таких машин планируется возобновить в январе 2023 года — уже без участия иностранных партнёров. Чем заменят импортные комплектующие пока не сообщается.

Начальный объём выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют, отметила пресс-служба КамАЗа.

А вот производство семейства К4 окончательно завершится. Впрочем, компания в любом случае планировала снять эту модель с производства в 2023 году.

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По данным сайта Wroom.ru, в прошлом году КамАЗ реализовал в России 1682 магистральных тягача КамАЗ-54901 с кабиной К5. В 2022 году завод хотел поставить на конвейер новые модели семейства, в том числе тяжёлый самосвал и среднетоннажный грузовик, но теперь эти проекты придётся отложить.

Автоновости,Daimler,
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