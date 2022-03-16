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1 час назад

FT: Volkswagen и BMW приостановили работу заводов в Европе из-за нехватки деталей

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

В Европе автокомпании приняли решение о приостановке работы некоторых заводов, сообщает Financial Times.

В Европе автокомпании приостанавливают работу некоторых заводов
Фото: ReutersReuters

Причиной такого шага стала нехватка тех деталей, которые были импортированы с Украины. В частности, оттуда поставлялась примерно пятая часть от общего объема импорта электрокабелей.

«BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как вторжение России вынудило закрыть украинские электромонтажные заводы», — отмечено в публикации.

Кроме того, у компаний возникли серьезные трудности с организацией логистики.

«Если вы отправляете грузовик, вы не можете сказать, будет ли он в Польше через три часа, три дня и будет ли он отправлен обратно. Мы должны ежедневно проверять, можно ли сегодня отправить машину или две», — рассказал собеседник Financial Times.

Однако некоторым поставщикам удалось возобновить свою работу, а немецкая Volkswagen, как рассказал гендиректор компании Херберт Дисс, начала изучать альтернативные способы решения проблемы, в том числе не исключая возможности сменить оборудование.

Ранее «Газете.Ru» стало известно, что российский завод «АвтоВАЗ» объявил о перемещении единого корпоративного отпуска с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года.

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