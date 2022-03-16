Европейские заводы BMW и Volkswagen остановили свое производство

Европейские заводы BMW и Volkswagen встали из-за того, что не получают детали из Украины, передает The Financial Times.

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Украинские предприятия поставляют в Европу примерно 20% электрокабелей — обязательного компонента машин. Сейчас автопроизводители предпринимают попытки развернуть специализированное оборудование, необходимое для выпуска кабелей. Этот процесс требует значительных времени и средств.

В России на фоне экономических санкций «АвтоВАЗ» отправил сотрудников в отпуск. А завод китайского бренда Haval поднял цены на свои автомобили на 40-50% ввиду отсутствия конкурентов.