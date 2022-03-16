Европейские заводы BMW и Volkswagen остановили свое производство

Украинские предприятия поставляют в Европу примерно 20% электрокабелей — обязательного компонента машин. Сейчас автопроизводители предпринимают попытки развернуть специализированное оборудование, необходимое для выпуска кабелей. Этот процесс требует значительных времени и средств.
В России на фоне экономических санкций «АвтоВАЗ» отправил сотрудников в отпуск. А завод китайского бренда Haval поднял цены на свои автомобили на 40-50% ввиду отсутствия конкурентов.
Как сообщал Plus-one.ru, концерн Volkswagen и его дочерняя компания Skoda остановили производство на своих площадках в Калуге и Нижнем Новгороде. Аналогичные решения приняли руководители BMW, Ford, General Motors, Land Rover, Mercedes-Benz, Mazda и Toyota.