Компания Suzuki в России сменила генерального директора

На этом посту он сменил Юту Такахаси, который возглавлял российский офис Suzuki на протяжении четырех лет Мимото Казуаки родился в 1971 году в Токио. Получил степень бакалавра экологической информации университета KEIO. В автобизнесе работает более 27 лет, специализируется в дистрибьюции, розничных продажах, финансировании и управлении. С 1994 года прошел путь в автомобильном секторе корпорации Itochu от руководителя группы по продажам Isuzu в Абиджане (Кот-д'Ивуар) в качестве регионального представителя в Западной и Центральной Африке до заместителя генерального директора Toyota, Suzuki и Mazda в Европе, Азии и Центральной Америке.