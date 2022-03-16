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1 час назад

Новый руководитель Suzuki в России

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Новым генеральным директором компании «Сузуки Мотор Рус» назначен Мимото Казуаки.

Компания Suzuki в России сменила генерального директора
Фото: ReutersReuters
АвтоБизнесРевю

На этом посту он сменил Юту Такахаси, который возглавлял российский офис Suzuki на протяжении четырех лет Мимото Казуаки родился в 1971 году в Токио. Получил степень бакалавра экологической информации университета KEIO. В автобизнесе работает более 27 лет, специализируется в дистрибьюции, розничных продажах, финансировании и управлении. С 1994 года прошел путь в автомобильном секторе корпорации Itochu от руководителя группы по продажам Isuzu в Абиджане (Кот-д'Ивуар) в качестве регионального представителя в Западной и Центральной Африке до заместителя генерального директора Toyota, Suzuki и Mazda в Европе, Азии и Центральной Америке.

В сферу обязанностей нового генерального директора будет входить представление интересов Suzuki в России, Белоруссии и Казахстане, а также вся операционная деятельность компании. Основной курс работы и общей стратегией на ближайшие годы – повышение лояльности клиентов через улучшение качества сервисов и рост продаж, подчеркивают в «Сузуки Мотор Рус».

Автоновости,Isuzu,Suzuki,Mazda,Toyota,
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