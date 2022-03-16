к 2023 году КамАз полностью перейдет на производство грузовиков K5 из российских деталей

К январю 2023 года КамАЗ планирует начать производство грузовиков K5 из полностью российских деталей и полностью отказаться от помощи иностранных партнеров. На начальном этапе производить полностью российские КамАЗ К5 будут малыми партиями. Предприятие не намерено отказываться от перспективной модели, в которую вложено достаточно времени и средств. По словам первого заместителя генерального директора КамАЗа Юрия Герасимова, сейчас предприятие прилагает максимум усилий для локализации семейства грузовиков K5 и седельного тягача КамАЗ-54901 в частности. Сборка грузовиков семейства K5 продолжится в марте и апреле с использованием ограниченного запаса складских комплектующих.