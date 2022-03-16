Что изменится в правилах техосмотра уже в этом году

Нововведения вступят в силу с первого сентября нынешнего года

Правительство России выпустило постановление, которое предусматривает корректировки в существующие правила проведения техосмотра. Согласно новому документу, который вступит в силу с 1 сентября 2022 года, водителей освободят от трети действующих проверок. Кроме того, в списке параметров тестирования появятся новые технические узлы. В связи с тем, что владельцы легковых автомобилей и мотоциклов обязаны проходить ТО лишь при смене собственника и внесении изменений в конструкцию, с нововведениями в первую очередь столкнутся владельцы такси, автобусов и грузовиков, для которых регулярный технический контроль является обязательным.

Список обязательных проверок для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков сократили с 82 до 55 пунктов. Среди прочего, при проведении ТО больше не потребуется проверять повреждения и коррозию тормозных трубок, уровень шума работы выпускной системы, а также способность стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло.

На ТО будут закрывать глаза на отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и корректную работу штатной противоугонной системы. Кроме того, во время осмотра не будут обращать внимание на утечку масел и жидкостей двигателя коробки передач, аккумулятора и системы кондиционера.

При этом в списке обязательных параметров тестирования появится проверка герметичности впускного коллектора и утечка выхлопных газов в обход «системы выпуска». При этом некоторые эксперты скептически отнеслись к утвержденным нововведениям. Специалисты считают, что несвоевременная проверка тормозных трубок способствует образованию коррозии, которая в свою очередь может привести к снижению эффективности торможения. Кроме того, дефектный стеклоочиститель способен помешать ориентированию водителя на дороге.