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44 минуты назад

В России утвердили новые правила техосмотра

Motor.ruMotor.ru

Нововведения вступят в силу с первого сентября нынешнего года

Что изменится в правилах техосмотра уже в этом году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Правительство России выпустило постановление, которое предусматривает корректировки в существующие правила проведения техосмотра. Согласно новому документу, который вступит в силу с 1 сентября 2022 года, водителей освободят от трети действующих проверок. Кроме того, в списке параметров тестирования появятся новые технические узлы. В связи с тем, что владельцы легковых автомобилей и мотоциклов обязаны проходить ТО лишь при смене собственника и внесении изменений в конструкцию, с нововведениями в первую очередь столкнутся владельцы такси, автобусов и грузовиков, для которых регулярный технический контроль является обязательным.

Список обязательных проверок для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков сократили с 82 до 55 пунктов. Среди прочего, при проведении ТО больше не потребуется проверять повреждения и коррозию тормозных трубок, уровень шума работы выпускной системы, а также способность стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло.

На ТО будут закрывать глаза на отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и корректную работу штатной противоугонной системы. Кроме того, во время осмотра не будут обращать внимание на утечку масел и жидкостей двигателя коробки передач, аккумулятора и системы кондиционера.

При этом в списке обязательных параметров тестирования появится проверка герметичности впускного коллектора и утечка выхлопных газов в обход «системы выпуска». При этом некоторые эксперты скептически отнеслись к утвержденным нововведениям. Специалисты считают, что несвоевременная проверка тормозных трубок способствует образованию коррозии, которая в свою очередь может привести к снижению эффективности торможения. Кроме того, дефектный стеклоочиститель способен помешать ориентированию водителя на дороге.

В конце февраля стало известно, что МВД планирует отравлять на принудительный техосмотр неисправные автомобили. В случае выявления серьезных дефектов, водителям транспортных средств дадут неделю на их устранение.

Автоновости,Правительство РФ,
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