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36 минут назад

За звание «Всемирного автомобиля года» поборются только электрокары

Motor.ruMotor.ru

Батарейные модели заполнили практически все доступные номинации

Конкурс «Всемирный автомобиль года» объявил финалистов
Фото: ReutersReuters

Жюри конкурса World Car of the Year («Всемирный автомобиль года») объявило финалистов всех шести категорий. В этом году машины с двигателями на классических видах топлива представлены лишь в номинациях «Городской автомобиль года» и «Спорткар года». За остальные титулы, включая главную категорию, поборются исключительно батарейные модели разнообразных марок. При этом больше всего номинаций получил южнокорейский Hyundai Ioniq 5.

В главной номинации «Автомобиль года в мире» участвуют американская и южнокорейские модели. За титул поборются Ford Mustang Mach-E, Kia EV6, а также упомянутый ранее Hyundai Ioniq 5. Последний также претендует на звания «Электрокара года» и «Дизайнерский автомобиль года». В первом случае конкурентами кроссовера станут Audi e-tron GT и Mercedes-Benz EQS. В числе красивых новинок в соперниках вновь окажется Kia EV6.

В категории «Премиальный автомобиль года» вновь попали только электрокары. Среди номинантов Mercedes-Benz EQS, BMW iX Genesis GV70.

А вот за титул «Спорткар года» все-таки поборются модели с классическими ДВС. Конкуренцию Audi e-tron GT составят BMW M3 и M4, а также и Toyota GR86 и Subaru BRZ.

Единственная номинация, где отсутствуют «зеленые» модели, - это «Городской автомобиль года». Эксперты выбрали в финалистах категории Opel Mokka, Toyota Yaris Cross и Volkswagen Taigun.

Предыдущего победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» определили в апреле прошлого года. Тогда звание главной мировой модели завоевал электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

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