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2 часа назад

Toyota приостановила работу заводов в Японии из-за землетрясения

Газета.RuГазета.Ru

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor решил временно приостановить свою работу из-за мощного землетрясения, которое произошло в стране 16 марта. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Toyota приостановила работу заводов в Японии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На текущий момент нет данных о том, что работе компании был нанесен какой-то ущерб.

В результате землетрясения погибли три человека.

По данным телеканала NHK, 130 тыс. домов в префектурах Фукусима и Мияги оказались без света. Подача электроэнергии в восточных префектурах, включая Токио, уже восстановлена.

Число пострадавших из-за ЧП в Японии выросло

Из-за землетрясения у Фукусимы была объявлена угроза цунами высотой до 1 м. Сейсмологи предупредили японцев о повторных толчках в течение недели.

Также известно, что очаг землетрясения находился на глубине 60 километров. Сработала система экстренного оповещения населения.

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