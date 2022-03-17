Toyota приостановила работу заводов в Японии

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor решил временно приостановить свою работу из-за мощного землетрясения, которое произошло в стране 16 марта. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

На текущий момент нет данных о том, что работе компании был нанесен какой-то ущерб.

В результате землетрясения погибли три человека.

По данным телеканала NHK, 130 тыс. домов в префектурах Фукусима и Мияги оказались без света. Подача электроэнергии в восточных префектурах, включая Токио, уже восстановлена.

Из-за землетрясения у Фукусимы была объявлена угроза цунами высотой до 1 м. Сейсмологи предупредили японцев о повторных толчках в течение недели.

Также известно, что очаг землетрясения находился на глубине 60 километров. Сработала система экстренного оповещения населения.