В России могут ужесточить наказание за угон машин

На фоне дефицита запчастей для иномарок может вырасти количество похищений авто с целью их разборки, поэтому наказание за угон следует ужесточить. Соответствующий готовят депутаты питерского Заксобрания, сообщили 17 марта РИА «Новости». Угнать практически любую машину сегодня не проблема, рассказали «Парламентской газете» эксперты, при этом защитить авто несложно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пять лет — это мало?

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ужесточить наказание за угон автомобиля, переведя его в разряд тяжкого преступления. Парламентарий отметил, что на фоне приостановки деятельности в России ряда крупных международных компаний по производству, продаже и обслуживанию автомобилей и автокомплектующих растёт риск дефицита запчастей и основных агрегатов для автомобилей, которыми уже владеют россияне. В связи с этим в свою очередь может вырасти число преступлений, связанных с угонами и кражей автотранспорта, чтобы перепродать его на чёрном рынке. Машины будут разбирать и реализовывать по частям, считает депутат.

Фракция планирует подготовить законопроект и внести его на рассмотрение сначала в региональную палату, а затем в Госдуму, уточнил Крупник. Согласно УК, тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за которые грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Действующая статья УК предусматривает до пяти лет лишения свободы за угон. Но есть проблема: важно доказать, что это действительно угон, то есть похищение, а не просто «желание прокатиться», обратил внимание первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. По его словам, есть случаи, когда таким образом преступники уходят от ответственности.

«Кроме того, за кражу недорогой машины можно получить небольшой штраф или срок до двух лет, но, например, для многодетной семьи или пенсионера-дачника потеря и старенького авто — трагедия», — сказал «Парламентской газете» Федяев.

Строже наказывать за угон — справедливо, согласился депутат, ведь цены на авто и запчасти к ним растут, а значит, растёт и соблазн похитителей совершить такое преступление.

Два часа — и нет авто

В Общественной палате РФ тоже считают, что закон должен относиться к угонщикам строже. При этом, по словам зампреда комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова, существуют две статьи, по которым их можно наказать: это собственно «Неправомерное завладение автомобилем», то есть угон, и «Кража». Санкции по второй — строже, поэтому многие преступники стараются «соскочить» на угон.

«Если наказания по этим статьям сравняются, такого соблазна не будет», — считает Холодов.

Защитник прав автомобилистов, лидер движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов и вовсе усомнился в необходимости выделять угон в отдельную уголовную статью. Сейчас он и правда бывает неотличим от кражи. Если и менять законодательство, то следует внести в него такой состав, как «угон без цели хищения», отметил Шкуматов.

«Случаев, когда супруги развелись, а у жены были ключи от автомобиля мужа, и она решила покататься, много, — объяснил он. — Поэтому в случае настоящих преступников нужно чётко доказывать их умысел».

Те, кто занимается угонами профессионально, работают быстро и слаженно, рассказал Пётр Шкуматов. Увести практически любое авто со двора или с парковки можно не больше чем за десять-двадцать секунд, для этого даже не требуются ни сверхсложное оборудование, ни особые навыки, пояснил общественник.

«При этом свой автомобиль вы уже вряд ли найдёте — за два-четыре часа его полностью разберут», — заключил он.

Как защитить «ласточку»

О том, что количество угонов в России может вырасти, на днях сообщили представители ряда страховых компаний. Причиной этого, как пишет РБК, станет острая нехватка автомобилей у дилеров, перебои с поставками запчастей, а также серьёзное подорожание оставшихся на рынке моделей.

Изменится и модельный ряд похищаемых машин, считает Александр Холодов. Преступники станут меньше заниматься перебивкой номеров с целью продать авто целиком, а сделают акцент на разборку и продажу по частям. В связи с этим стоит ждать роста угонов «народных» иномарок, вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Эти машины часто используются в качестве такси, а там износ деталей выше, поэтому на них в первую очередь и откроют охоту, добавил Пётр Шкуматов.

Эксперты посоветовали автомобилистам оформить недорогой полис КАСКО от угонов.

«Недорогой — потому что компенсации, которую вы получите при наступлении страхового случая, на новый автомобиль точно не хватит, поэтому не стоит переплачивать», — объяснил Шкуматов.

Нужно подумать о физической защите авто. Если нет гаража, то купить устройство для блокировки руля, сказал лидер «Синих ведёрок». Причём ставить его нужно так, чтобы было хорошо видно снаружи, — это в большинстве случаев отпугивает угонщиков, которые вряд ли захотят тратить дополнительное время на распил блокиратора.