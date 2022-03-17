Автостоянки начнут работать по-новому

Стоянки автомобилей отныне будут работать по новым правилам. Это связано с новыми нормами пожарной безопасности, которые вступили в силу с марта.

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев ТАСС/ Сергей Фадеичев

Речь не об уличных одиночных парковках, а о подземных и надземных многоуровневых стоянках, где паркуются сотни машин. Необходимость регулирования в этой сфере, по мнению МЧС, обусловлена тем, что помимо всем хорошо и давно известных легковушек на рынке появились (и будут появляться еще больше) машины с гибридными двигателями и авто на электротяге. Плюс в стране достаточно машин, оборудованных газовыми баллонами. Это также создает дополнительные риски с точки зрения безопасности.

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"В соответствии с приказом МЧС России "Об утверждении свода правил "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности" машины с газовыми баллонами при совместном хранении с автомобилями, работающими на бензине или дизельном топливе, теперь будут размещаться на верхних этажах стоянок либо в боксах, имеющих непосредственный выезд наружу. При этом размещение газобаллонных автомашин на этажах стоянок открытого типа, в том числе механизированных, не нормируется", - об этом агентству ТАСС сообщили в профильном департаменте МЧС России.

Помимо этого согласно новым правилам площадь закрытых автостоянок с оборудованием для зарядки электромобилей и гибридных машин не должна превышать 1200 квадратных метров. В случае превышения этой площади должны устанавливаться противопожарные перегородки и зоны проезда, свободные от пожарной нагрузки, шириной не менее 8 метров.

В МЧС также отмечают, что на закрытой автостоянке допускается оборудование не более 10 машино-мест для зарядки электромобилей и гибридных автомашин. Логику для повышения требований к противопожарной безопасности понять несложно. Гибридные и полностью электрические автомобили оборудованы мощными аккумуляторными батареями, которые еще не прошли, так сказать, проверку временем. Это новый тип легковушек. Поэтому мировая практика еще просто не накопила опыт того, как ведут себя аккумуляторы по мере старения. Не ясно, могут они самовозгораться или нет. Могут они искрить или провоцировать короткое замыкание? Все эти вопросы важны, и не хотелось бы получать на них тревожный ответ в процессе практического использования. Тем более если рядом припаркованы автомобили на газу, то любой инцидент может спровоцировать большую беду.

"Новые требования предусматривают размещение насосных станций пожаротушения и трансформаторных подстанций в подземных стоянках не ниже первого этажа подземного сооружения и должны заполняться негорючей жидкостью", - сказано в приказе МЧС.

Есть в приказе и еще один важный раздел - о хранении шин. Услуга такая у нас довольно распространена, и многие автолюбители хранят комплекты сезонной резины по договору у специальных фирм.

Отныне автомобильные шины должны находиться в отдельных помещениях, отделенных от стоянки машин противопожарными стенами высокой степени огнестойкости. Площадь каждого из таких помещений не должна превышать 50 квадратных метров.