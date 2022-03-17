Порог задолженности для запрета на вождение предложили поднять в пять раз

Проект внесли депутаты от ЛДПР во главе с главой комитета по соцполитике, замглавы фракции Ярославом Ниловым.

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости» Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Сейчас временное ограничение может быть применено к гражданам, задолжавшим штрафов на десять тысяч рублей. Эту планку предлагается повысить до 50 тысяч рублей.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Бориса Пайкина, сейчас два штрафа, которые, например, индивидуальный предприниматель может получить в столице в течение дня, лишают его дальнейшей возможности работать на машине.

"Эта мера в первую очередь позволит социально незащищенным людям в сегодняшних непростых экономических условиях не лишиться возможности пользоваться личным транспортом", - отмечает Борис Пайкин.

В пояснительной записке авторы обратили внимание на то, что в регионах размеры штрафов существенно отличаются, и действующий низкий порог для введения ограничения ставит одних водителей в более привилегированное положение, чем водителей из других регионов.

Например, за остановку в неположенном месте в Москве и Санкт-Петербурге придется заплатить 3 000 рублей, в то время как в других городах страны - 1 500. Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузового транспорта, может отличаться в 10 раз - от 500 до 5 000 рублей, привел пример Пайкин.

"Законодательная инициатива позволит уравнять в правах всех водителей в независимости от места проживания", - подчеркнул он.