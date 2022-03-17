Новый флагманский седан Hyundai могут назвать Aslan

Компания Hyundai может выпустить новую модель, которая получит возрождённое имя Aslan. Поиск имени обусловлен тем, что после того, как Genesis стал отдельным брендом, появилась необходимость в поиске нового имени для флагмана.

Фото: Hyundai Hyundai

О том, что новинка может получить имя Aslan сообщает канал WoopaTV, который регулярно поставляет инсайды о планах Hyundai Motor Group. Aslan имя для модели корейской марки не новое: под таким названием в 2014 году вышел люкс-седан, пришедший на смену модели Dynasty и занявший место между Grandeur и Genesis. Длина Hyundai Aslan составляла 4.96 метра, что примерно на 5 см больше, чем у Grandeur, и на 3 см короче, чем у Genesis.

Но не побоится ли Hyundai неудач прошлого? Aslan оказался провальным, и вполне возможно, что причиной тому послужило имя, которое с турецкого переводится как лев.