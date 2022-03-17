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1 час назад

У Audi остановилось производство седанов и универсалов в Европе

Газета.RuГазета.Ru

Компания Audi остановила завод в немецком городе Неккарзульм в связи с нарушением цепочки поставок. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на представителя завода.

У Audi остановилось производство седанов и универсалов в Европе
Фото:  Audi Audi

Собеседник издания отметил, что заводу не хватает автокомпонентов, поставлявшихся с Украины, также все еще оказывает влияние нарушение логистики из-за пандемии и нехватка полупроводников. На предприятии налажен выпуск моделей Audi A6, A7, A4, A5. Главный конвейер в Неккарзульме стоит с понедельника, а перебои производства начались еще с 7 марта. Ожидается, что такая ситуация сохранится до пятницы, 25 марта.

Ранее Volkswagen и BMW уведомили о приостановке своих европейских заводов.

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