У Audi остановилось производство седанов и универсалов в Европе

Компания Audi остановила завод в немецком городе Неккарзульм в связи с нарушением цепочки поставок. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на представителя завода.

Собеседник издания отметил, что заводу не хватает автокомпонентов, поставлявшихся с Украины, также все еще оказывает влияние нарушение логистики из-за пандемии и нехватка полупроводников. На предприятии налажен выпуск моделей Audi A6, A7, A4, A5. Главный конвейер в Неккарзульме стоит с понедельника, а перебои производства начались еще с 7 марта. Ожидается, что такая ситуация сохранится до пятницы, 25 марта.