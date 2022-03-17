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25 минут назад

Volkswagen показал следующую модель ID. Первыми ее получат китайцы

Российская ГазетаРоссийская Газета

Компания Volkswagen провела пресс-конференцию, посвящённую итогам первого года новой стратегии по ускорению электрификации, на которой были рассказаны подробности о следующем серийном электрокаре.

Первыми новый фастбек Volkswagen получат китайцы
Фото: VolkswagenVolkswagen

Это будет электрический аналог Volkswagen Passat, который в настоящее время проходит дорожные испытания: прототип закован в камуфляжную "броню", и представленный эскиз проливает свет на дизайн будущей "электрички".

Проект известен как Aero B, но в серийном исполнении модель станет частью семейства ID., и будет выпущена вслед за недавно представленным микроавтобусом ID. Buzz. Технические подробности новинки неизвестны, но точно можно говорить о платформе - это будет MEB, как и у других членов семейства ID. Напомним, что Volkswagen работает над другой архитектурой - SSP, первой моделью на которой станет Trinity, её выпустят в 2026 году.

Предполагается, что новый фастбек Volkswagen, засвеченный в рамках пресс-конференции, может получить установку, обеспечивающую запас хода до 700 км.

Ожидается, что Aero B будет представлен в апреле в рамках автосалона в Пекине в виде концепта, а серийная версия модели выйдет на рынок во второй половине 2023 года, и приоритетным рынком для запуска называют Китай.

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