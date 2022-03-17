Как сэкономить на летней резине

Цены на летнюю резину гораздо ниже зимой, чем в теплое время года, рассказал "Вечерней Москве" автоэксперт Петр Баканов. По его словам, покупать летние шины лучше всего в январе-феврале.

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"Покупать шины в разгар сезона дороже, а зимой — дешевле. Но зимой она будет, скорее всего, из прошлогоднего запаса или, наоборот, совсем новая", — отметил Баканов.

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В материале журнала Maxim также приводится совет покупать летнюю резину как можно раньше.

"Если ты собирался в этом году покупать летнюю резину, то сейчас самое время. Из-за курса доллара и санкций покрышки ощутимо подорожают. Просто не могут не подорожать", — говорится в тексте.

Как пишут "Известия" со ссылкой на исследование Avito, летние покрышки уже подорожали на треть по сравнению с прошлым годом. Их средняя стоимость сейчас составляет 10 550 рублей.

Маркетолог компании Auto3N Марина Белоглядова утверждает, что рост цен достиг уже 50% для некоторых моделей. При этом большого спроса на летнюю резину, по ее словам, пока не наблюдается.

В компании Avito утверждают, что проблем с ассортиментом покрышек сейчас нет. На сайте размещено более 700 тысяч объявлений о продаже летней резины.

В свою очередь испытатель шин издания "Авторевю" Олег Растегаев считает, что через какое-то время покупатели могут столкнуться с трудностями при поиске нужной резины. В зоне риска прежде всего автомобили с большими колесами (20 дюймов и выше).

"Как правило, такие типоразмеры поставляются на заказ, на складах у продавцов этих шин немного. В условиях приостановки экспорта и нарушения привычных логистических маршрутов с их доставкой в нашу страну могут возникнуть сложности", — сказал Растегаев "Известиям".

Эксперт отмечает, что в условиях роста цен и возможного дефицита хорошим решением может стать покупка подержанных шин. Однако к выбору такого товара нужно подходить особо тщательно.

Помимо глубины рисунка протектора необходимо изучить боковину покрышки. Если шины хранились неправильно, боковина могла деформироваться и потрескаться. От покупки шин с такими дефектами следует отказаться, сказал Растегаев.

Эксперт советует проверять и посадочную плоскость, которая прилегает к диску и обеспечивает герметичность колеса. Из-за трещин, заусенцев и потертостей на этой поверхности шина не будет плотно соприкасаться с диском и станет "травить" воздух.