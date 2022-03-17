Объявлена дата премьеры нового поколения BMW 7 серии

Новая модель придёт на смену «семёрке» шестого поколения, которая выпускается с 2015 года.

Компания BMW объявила, что официальный дебют нового седана седьмой серии состоится 20 апреля этого года. Одновременно с этим баварцы показали эскизы автомобиля.

У машины будет дизайн в новом фирменном стиле марки — как у кроссовера BMW XM: массивная решётка радиатора, узкие ходовые огни, замаскированные фары головного света.