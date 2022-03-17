Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+10° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Новое поколение BMW 7 серии: объявлена дата премьеры

Новая модель придёт на смену «семёрке» шестого поколения, которая выпускается с 2015 года.

Объявлена дата премьеры нового поколения BMW 7 серии

Компания BMW объявила, что официальный дебют нового седана седьмой серии состоится 20 апреля этого года. Одновременно с этим баварцы показали эскизы автомобиля.

У машины будет дизайн в новом фирменном стиле марки — как у кроссовера BMW XM: массивная решётка радиатора, узкие ходовые огни, замаскированные фары головного света.

Одновременно с традиционной «семёркой» компания покажет электрическую версию модели. А вот вариантов с мощными бензиновыми моторами V12 больше не будет — BMW скоро окончательно распрощается с такими двигателями.

Автоновости,BMW 7 серия,BMW,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители