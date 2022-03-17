У крупнейших европейских автопроизводителей прошли обыски

На предприятиях ряда европейских автопроизводителей прошли обыски из-за подозрений в нарушении антимонопольного законодательства — компании, в числе которых BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Opel и Ford, могут быть причастны к картельному сговору относительно утилизации автохлама. Расследование ведет Европейская комиссия совместно с Управлением по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Фото: Renault Renault

Обыски прошли не во всех перечисленных компаниях — некоторые, например, Ford, BMW и Volkswagen, пока лишь получили письмо от антимонопольных органов ЕС. Как сообщает Automotive News, следователи посетили предприятия Opel и Renault, и обе марки поспешили заверить, что оказывают содействие в расследовании. В Европейской комиссии отметили, что проверки и запросы информации касаются «возможного сговора в отношении сбора, обработки и утилизации вышедших из эксплуатации автомобилей и фургонов», но еще не означают, что автопроизводителям выдвинуты такие обвинения. Компаниям, уличенным в нарушении антимонопольных правил ЕС, грозит штраф в размере до 10 процентов от их глобального оборота.

По оценкам Automotive News, ежегодно в Европе утилизируют около 12 тысяч машин. Согласно действующим законам, автопроизводители несут ответственность за утилизацию автомобилей, которые стали непригодны для эксплуатации: правила требуют, чтобы примерно 85 процентов веса машины подвергались переработке или повторному использованию.