Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+20° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Эксперт рассказал, когда цены на автозапчасти снизятся

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 2

Ситуация на рынке запчастей может нормализоваться через месяц. Об этом рассказал «Парламентской газете» защитник прав автомобилистов, лидер движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов.

В России опять подорожали автомобили Lada
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Рост курса доллара и введение антироссийских санкций привели к аномальному подорожанию автомобильных комплектующих. По данным представителей автосервисов, неоригинальные запчасти ведущих автобрендов за последнее время подорожали в среднем на 30-50%. Оригинальные комплектующие подскочили в цене в 2-3 раза.

Это также осложнило ремонт автомобилей в рамках договора ОСАГО. Мастерские отказываются работать по ценам, обозначенным страховщиками в справочниках стоимости запчастей и ремонтных работ. Действующие расценки в разы отличаются от рыночного предложения, однако страховая компания не имеет права выплачивать на ремонт больше.

К примеру, по действующим расценкам автостраховщиков парковочный датчик на автомобиль Toyota стоит 1800 рублей. При этом на сайте крупнейшего интернет-магазина цена варьируется от 13 до 18 тысяч рублей. Задний бампер на ту же марку автомобиля по расчетам страховщиков не превышает 4390 рублей. В онлайн-магазине их продают по цене от 57 до 93 тысяч рублей.

«Отраслевые эксперты прогнозируют, что через месяц все должно прийти в норму. То есть подорожание будет, но в пределах нового курса доллара. Примерно на 20-30 процентов от январских цен», — пояснил Шкуматов.

По словам эксперта, сейчас логисты работают над новыми маршрутами поставки, и автомобилистам, попавшим в ДТП, имеет смысл немного подождать с ремонтом, если такая возможность есть.

Автоновости,Toyota,Петр Шкуматов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители