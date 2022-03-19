В России опять подорожали автомобили Lada

Ситуация на рынке запчастей может нормализоваться через месяц. Об этом рассказал «Парламентской газете» защитник прав автомобилистов, лидер движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов.

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Рост курса доллара и введение антироссийских санкций привели к аномальному подорожанию автомобильных комплектующих. По данным представителей автосервисов, неоригинальные запчасти ведущих автобрендов за последнее время подорожали в среднем на 30-50%. Оригинальные комплектующие подскочили в цене в 2-3 раза.

Это также осложнило ремонт автомобилей в рамках договора ОСАГО. Мастерские отказываются работать по ценам, обозначенным страховщиками в справочниках стоимости запчастей и ремонтных работ. Действующие расценки в разы отличаются от рыночного предложения, однако страховая компания не имеет права выплачивать на ремонт больше.

К примеру, по действующим расценкам автостраховщиков парковочный датчик на автомобиль Toyota стоит 1800 рублей. При этом на сайте крупнейшего интернет-магазина цена варьируется от 13 до 18 тысяч рублей. Задний бампер на ту же марку автомобиля по расчетам страховщиков не превышает 4390 рублей. В онлайн-магазине их продают по цене от 57 до 93 тысяч рублей.

«Отраслевые эксперты прогнозируют, что через месяц все должно прийти в норму. То есть подорожание будет, но в пределах нового курса доллара. Примерно на 20-30 процентов от январских цен», — пояснил Шкуматов.