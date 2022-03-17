Bentley показала «космический» Bentayga Speed

Дилерский центр Bentley в Орландо, штат Флорида, и ателье Mulliner создали особую версию Bentayga Speed, обыгрывающую космическую тематику. Кроссовер окрасили в темно-серый цвет Cypress, знакомый по Continental GT первого поколения, дополнив его черным декором Blackline Specification и оранжевыми акцентами. Переднюю панель облицевали кварцитовым сланцем Galaxy Stone, а пороги украсили металлическими накладками с изображением солнечной системы.

Фото: Bentley Bentley

«Космический» Bentley Bentayga Speed создан по заказу одного из клиентов британской марки. Машина выкрашены в темно-серый цвет Cypress с зеленым отливом (он знаком по купе Continental GT первого поколения), что придает ей сходство с камнем. Все хромированные детали экстерьера заменены на черненые из пакета Blackline Specification, а по низу кузова, там, где находятся углепластиковые детали, пущена контрастная оранжевая полоса Orange Flame.

Салон встречает подсвеченными накладками на порогах с изображением солнечной системы, оранжевыми акцентами (просрочка, логотипы и центральная спица руля), облицовкой передней панели и дверей из кварцитового сланца. Для обивки сидений использована кожа двух цветов: черная Beluga и серая Porpoise. Динамики аудиосистемы Naim for Bentley прикрыты матовыми решетками. Большинство опций взяты из каталога Mulliner Personal Commissioning Guide, но ряд элементов изготовлен специально для кроссовера.

Двигатель прежний — это 6,0-литровый W12 с двумя турбокомпрессорами и системой отключения цилиндров при малых нагрузках, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный «автомат» ZF. Кроссовер оснащен центральным дифференциалом Torsen и открытым задний с электронной блокировкой. Привод, разумеется, полный.