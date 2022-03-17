"Яндекс" запустит в Москве беспилотные такси

"Яндекс" совместно с Минэкономразвития запустит в Москве беспилотные такси. Правительство РФ подписало соответствующее постановление.

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин Агентство "Москва"/Денис Воронин

Такси станет доступно в двух вариантах: с водителем-испытателем на переднем сиденье салона или без него. Во втором случае для удаленной поддержки сможет подключиться оператор. Такси с водителем-испытателем появятся в Москве и на федеральной территории "Сириус", а без него – в центре "Сколково". В Иннополисе будут оба варианта такси.

Первые такси появятся в столичном районе Ясенево – между станциями метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Беспилотный автомобиль можно будет вызвать в приложении "Яндекса". Отмечается, что стоимость поездки не будет отличаться от обычного варианта.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в случае успешных испытаний беспилотные такси станут органичной частью инфраструктуры Москвы к 2025 году.

"Кроме того, ЭПР позволит отечественным разработчикам внедрять передовые решения, что в сложившейся ситуации особенно важно для обеспечения технологического развития страны", – цитирует Чернышенко пресс-служба Минэкономразвития.