В России могут смягчить экологические требования к автотранспорту

Правительство России готовится смягчить экологические требования к автотранспорту и занимается разработкой временного снижения требований технического регламента по выбросам для поддержания загрузки производств, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и материалы «пакета антикризисных мер».
В материале отмечается, что российский автопром грузового сегмента столкнулся с проблемой выпуска техники классов «Евро-5» и выше. При этом в сегменте грузовых автомобилей разработка техрегламента по выбросам может затянуться. Помимо этого, КамАЗ даже по единственной выпускаемой в настоящее время старой линейке КЗ во многом зависит от иностранных комплектующих. Процесс их замещения может занять около года, а в условиях запрета на поставки тягачей из ЕС в РФ, отечественные участники рынка не будут иметь конкурентов, кроме китайского импорта.
Авторы статьи указали, что согласно техрегламенту, все выпускаемые на российский рынок машины должны соответствовать «Евро-5» и выше, однако производить такие машины в грузовом сегменте КамАЗ и «Урал» смогут лишь примерно до конца апреля. Не лучше ситуация и в легком коммерческом и легковом сегментах.