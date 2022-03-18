В России могут смягчить экологические требования к автотранспорту

В материале отмечается, что российский автопром грузового сегмента столкнулся с проблемой выпуска техники классов «Евро-5» и выше. При этом в сегменте грузовых автомобилей разработка техрегламента по выбросам может затянуться. Помимо этого, КамАЗ даже по единственной выпускаемой в настоящее время старой линейке КЗ во многом зависит от иностранных комплектующих. Процесс их замещения может занять около года, а в условиях запрета на поставки тягачей из ЕС в РФ, отечественные участники рынка не будут иметь конкурентов, кроме китайского импорта.