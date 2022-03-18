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2 часа назад

Новые Mercedes-Benz будут состоять из переработанных шин и кактусов

Российская ГазетаРоссийская Газета

Производитель люксовых автомобилей Mercedes-Benz в рамках декарбонизации бизнеса к 2039 году намерен нарастить долю вторично переработанных материалов и возобновляемого сырья в своих автомобилях до 40%. Соответствующий план утвердил глава отдела технологического развития компании Маркус Шефер.

Новые Mercedes-Benz сделают из переработанных шин и кактусов
Фото: Виктор СмеюхаВиктор Смеюха

Так, с 2023 года поставщиками натуральной кожи останутся компании, придерживающиеся соблюдения пяти основополагающих прав животных при содержании и использующие для дубления только органическое сырье.

Альтернативой натуральной коже будут предложены полимеры на основе кактусового волокна и грибов, но не продуктов нефтепереработки.

Для производства дверных поручней будет использован пластик, полученный переработкой отслуживших срок шин. В качестве экологичного наполнителя подушек пассажирских сидений рассматривается полимерная пена, содержащая углекислый газ и, тем самым, предотвращающая его попадание в атмосферу.

Автоновости,Mercedes-Benz,Маркус Шефер,
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