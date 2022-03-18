Новые Mercedes-Benz сделают из переработанных шин и кактусов

Производитель люксовых автомобилей Mercedes-Benz в рамках декарбонизации бизнеса к 2039 году намерен нарастить долю вторично переработанных материалов и возобновляемого сырья в своих автомобилях до 40%. Соответствующий план утвердил глава отдела технологического развития компании Маркус Шефер.
Так, с 2023 года поставщиками натуральной кожи останутся компании, придерживающиеся соблюдения пяти основополагающих прав животных при содержании и использующие для дубления только органическое сырье.
Альтернативой натуральной коже будут предложены полимеры на основе кактусового волокна и грибов, но не продуктов нефтепереработки.
Для производства дверных поручней будет использован пластик, полученный переработкой отслуживших срок шин. В качестве экологичного наполнителя подушек пассажирских сидений рассматривается полимерная пена, содержащая углекислый газ и, тем самым, предотвращающая его попадание в атмосферу.