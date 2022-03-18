Новые Mercedes-Benz сделают из переработанных шин и кактусов

Производитель люксовых автомобилей Mercedes-Benz в рамках декарбонизации бизнеса к 2039 году намерен нарастить долю вторично переработанных материалов и возобновляемого сырья в своих автомобилях до 40%. Соответствующий план утвердил глава отдела технологического развития компании Маркус Шефер.

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Так, с 2023 года поставщиками натуральной кожи останутся компании, придерживающиеся соблюдения пяти основополагающих прав животных при содержании и использующие для дубления только органическое сырье.

Альтернативой натуральной коже будут предложены полимеры на основе кактусового волокна и грибов, но не продуктов нефтепереработки.