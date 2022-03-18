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2 часа назад

В России могут смягчить экологические требования к автотранспорту

Газета.RuГазета.Ru

Правительство России готовится смягчить экологические требования к автотранспорту и занимается разработкой временного снижения требований технического регламента по выбросам для поддержания загрузки производств, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и материалы «пакета антикризисных мер».

В России могут смягчить экологические требования к автотранспорту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В материале отмечается, что российский автопром грузового сегмента столкнулся с проблемой выпуска техники классов «Евро-5» и выше. При этом в сегменте грузовых автомобилей разработка техрегламента по выбросам может затянуться. Помимо этого, КамАЗ даже по единственной выпускаемой в настоящее время старой линейке КЗ во многом зависит от иностранных комплектующих. Процесс их замещения может занять около года, а в условиях запрета на поставки тягачей из ЕС в РФ, отечественные участники рынка не будут иметь конкурентов, кроме китайского импорта.

Авторы статьи указали, что согласно техрегламенту, все выпускаемые на российский рынок машины должны соответствовать «Евро-5» и выше, однако производить такие машины в грузовом сегменте КамАЗ и «Урал» смогут лишь примерно до конца апреля. Не лучше ситуация и в легком коммерческом и легковом сегментах.

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