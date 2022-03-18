Renault Samsung сменила название на Renault Korea

Южнокорейская Renault Samsung Motors объявила о смене названия: так как контракт с производителем электроники Samsung истек еще в 2020 году, компания переименовалась в Renault Korea Motors и обновила логотип. В ближайших планах Renault Korea Motors — расширение линейки автомобилей и запуск производства гибридов для внутреннего рынка Южной Кореи в сотрудничестве с китайским холдингом Geely.

Фото: © Samsung-Renault © Samsung-Renault

С 2000 года Renault использовал название Samsung для своего южнокорейского подразделения, а производитель электроники получал 0,8 процента от годовых доходов французской марки на местном рынке. Например, знакомая россиянам Arkana продавалась в Южной Корее под маркой Samsung.

В августе 2020 года контракт истек, однако стороны договорились пролонгировать его еще на два года — до конца лета 2022-го. 16 марта Renault Samsung Motors исключила название Samsung из своего имени, заменив его на слово Korea. Теперь, когда Renault Korea начнет работать под собственной маркой, она планирует сосредоточиться на экологически чистых автомобилях, а поможет ей в этом китайский Geely.

В конце 2021 года стало известно, что Geely и Renault договорились о расширении сотрудничества и создании совместного производства китайских гибридных автомобилей в Южной Корее. Тогда сообщалось, что это откроет для китайской стороны возможность беспошлинного экспорта машин в США.