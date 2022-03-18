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54 минуты назад

Lamborghini придется снова начать выпуск снятого с производства Aventador

Российская ГазетаРоссийская Газета

В середине февраля в Атлантическом океане загорелось судно Felicity Ace примерно с четырьмя тысячами новых автомобилей на борту, в числе которых были и весьма редкие экземпляры, которые больше нельзя купить. Спасти ни корабль, ни автомобили на нём, увы, не удалось, что потребовало от некоторых производителей беспрецедентных мер по сохранению репутации.

Lamborghini придется снова начать выпуск снятого с производства Aventador
Фото: LamborghiniLamborghini

Так, Felicity Ace перевозило Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimate - версия суперкара, которой итальянский автопроизводитель завершил карьеру модели. Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман сообщил, что компания возобновит выпуск Aventador.

Всего на борту сухогруза находилось 85 автомобилей марки, 15 из которых - Aventador LP 780-4 Ultimate. В настоящее время преемник суперкара с гибридной трансмиссией во главе с V12 проходит испытания, и пока неизвестно, как обстоятельство с трагедией Aventador повлияет на выход новинки.

Подождать придётся и другим клиентам брендов, входящих в состав Volkswagen Group. Так, глава Bentley Адриан Холлмарк заявил, что компания нашла способ заменить более половины автомобилей из 189 перевозимых в максимально короткие сроки, а другая часть будет поставлена к концу 2022 года. Компании Audi придётся повторно выпустить примерно 1800 автомобилей, что в условиях нехватки комплектующих звучит как вызов.

Автоновости,Lamborghini Aventador,Bentley,Lamborghini,Audi,Volkswagen,Адриан Холлмарк,Стефан Винкельман,
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