Lamborghini придется снова начать выпуск снятого с производства Aventador

В середине февраля в Атлантическом океане загорелось судно Felicity Ace примерно с четырьмя тысячами новых автомобилей на борту, в числе которых были и весьма редкие экземпляры, которые больше нельзя купить. Спасти ни корабль, ни автомобили на нём, увы, не удалось, что потребовало от некоторых производителей беспрецедентных мер по сохранению репутации.

Фото: Lamborghini Lamborghini

Так, Felicity Ace перевозило Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimate - версия суперкара, которой итальянский автопроизводитель завершил карьеру модели. Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман сообщил, что компания возобновит выпуск Aventador.

Всего на борту сухогруза находилось 85 автомобилей марки, 15 из которых - Aventador LP 780-4 Ultimate. В настоящее время преемник суперкара с гибридной трансмиссией во главе с V12 проходит испытания, и пока неизвестно, как обстоятельство с трагедией Aventador повлияет на выход новинки.