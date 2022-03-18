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1 час назад

Pirelli временно остановит заводы в РФ по производству покрышек

Motor.ruMotor.ru

Совет директоров итальянского производителя покрышек Pirelli опубликовал отчёт о финансовых результатах за прошедший год. Вместе с подсчитанной выручкой представители компании заявили, что вслед за другими иностранными шинными заводами временно приостанавливают производственную деятельность в России. Официальную причину такого решения сотрудники не раскрыли. Скорее всего, подобная мера связана с военной спецоперацией российских войск на Украине.

Pirelli временно остановит заводы в РФ по производству покрышек
Фото: PirelliPirelli

В России функционируют два завода Pirelli. Предприятия по выпуску автомобильных покрышек находятся Воронеже и Кирове. На отечественных конвейерах марки работают около 2600 российских сотрудников. В компании подчеркнули, что во время приостановки производства все специалисты будут получать зарплаты и социальные услуги. Точные сроки консервации заводов руководство марки не озвучило. В прошлом году общемировая выручка Pirelli составила более 312 миллионов евро.

Итальянский производитель далеко не первый, кто объявил о приостановке своих заводов на территории России. В середине марта о консервации конвейеров и прекращении импорта заявила японская компания Bridgestone. А буквально на следующий день аналогичное решение приняло руководство французского производителя шин Michelin.

Первой из шинных компаний, которая высказались на тему прекращения производства в России, была марка Nokian. Однако в конце февраля финский бренд заявил, что продолжит обеспечивать поставки российским клиентам.

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