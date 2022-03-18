В РФ разрешили тестировать авто без водителя на дорогах общего пользования

Правительство России при поддержке Минэкономразвития опубликовало постановление, которое позволяет «Яндексу» тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования без водителя-испытателя за рулем. Полностью исключить присутствие человека в салоне разрешено на территории Иннополиса, расположенного возле Казани. Во время поездок роботизированными машинам при помощи удаленного доступа будут управлять операторы. В других регионах на пассажирском сидении пока будет находиться специалист.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин ТАСС/Александр Рюмин

Помимо Иннополиса, беспилотники с испытателем на пассажирском кресле будут передвигаться по территории особой зоны «Сириус» в Краснодарском крае, инновационного центра «Сколково» и по дорогам столичного района Ясенево. Последняя локация предусматривает маршруты от одноименного метро до Битцевского парка. Вызвать беспилотное такси можно с помощью обычного приложения компании. Стоимость поездки на роботизированном транспорте не будет отличаться от классического такси.

Экспериментальное тестирование беспилотников продлится три года. Первые автономные такси без водителя за рулем выйдут на маршруты через 20 дней после публикации документа. По оценкам специалистов, массовое внедрение роботизированного коммерческого транспорта в российских городах произойдет к 2025 году.