Peugeot начинает работу в Пакистане

Компания Peugeot впервые в истории начала работу в Пакистане. К сотрудничеству с французским брендом приступила группа Lucky Motor Corporation.
Первый этап стартовал с презентации Peugeot 2008 местной сборки (завод построен в Карачи). В будущем рассматривается возможность организации локального производства электрической версии e-2008. Примечательно, что Peugeot станет первым европейским брендом, чей выпуск налажен в Пакистане.
В рамках партнерства будут открыты восемь дилерских центров в шести городах: Исламабаде, Лахоре, Файсалабаде, Сиалкоте и Гуджранвале.
«Компания Lucky Motor намерена изменить автомобильный сектор Пакистана, впервые в истории предложив своим клиентам автомобиль европейского бренда, собранный внутри страны. Мы очень рады партнерству с PEUGEOT и с нетерпением ждем начала сотрудничества со Stellantis – концерном, ориентированным на футуристические решения в области мобильности. Пакистан с его 220-миллионным населением открывает великолепные возможности для амбициозных участников авторынка», – отметил генеральный операционный директор Lucky Motor Асиф Ризви.