Peugeot начинает работу в Пакистане

Компания Peugeot впервые в истории начала работу в Пакистане. К сотрудничеству с французским брендом приступила группа Lucky Motor Corporation.

Фото: autorating.ru autorating.ru

Первый этап стартовал с презентации Peugeot 2008 местной сборки (завод построен в Карачи). В будущем рассматривается возможность организации локального производства электрической версии e-2008. Примечательно, что Peugeot станет первым европейским брендом, чей выпуск налажен в Пакистане.

В рамках партнерства будут открыты восемь дилерских центров в шести городах: Исламабаде, Лахоре, Файсалабаде, Сиалкоте и Гуджранвале.