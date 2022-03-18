Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
46 минут назад

АвтоВАЗ возобновит выпуск Vesta с 21 марта, Granta отправится в простой

Российская ГазетаРоссийская Газета

В настоящее время заводы АвтоВАЗа выпускают лишь Lada Granta и Lada Niva, линии сборки Lada Vesta, Largus, Xray, а также моделей Renault на платформе B0 находятся в режиме простоя. Стал известен график работы предприятий со следующей недели.

АвтоВАЗ возобновит выпуск Vesta с 21 марта, Granta отправится в простой
Фото:  Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

С 21 марта 2022 года производство Lada Vesta первого и второго поколений планируется возобновить на "Лада Ижевск", автомобили будут сходить с конвейера также 22, 23 и 24 марта. Суммарный объём выпуска должен составить 1.6 тысячи автомобилей.

С 21 по 28 марта 2022 года в простой уйдёт производство Lada Granta (тольяттинская площадка). По информации Avtograd news, существует вероятность продления простоя до 4 апреля 2022 года.

Напомним, что с 4 апреля 2022 года, согласно недавно принятому АвтоВАЗом решению, начнётся единый корпоративный отпуск, перенесённый с лета. Работу продолжат службы инжиниринга, занятые в разработке новых моделей Lada.

Сложная ситуация с поставками комплектующих, а также нестабильное положение курсов валют привели к тому, что АвтоВАЗ уже два раза за месяц повысил цены на автомобили.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Renault,Lada,Автоваз,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители