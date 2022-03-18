АвтоВАЗ возобновит выпуск Vesta с 21 марта, Granta отправится в простой

В настоящее время заводы АвтоВАЗа выпускают лишь Lada Granta и Lada Niva, линии сборки Lada Vesta, Largus, Xray, а также моделей Renault на платформе B0 находятся в режиме простоя. Стал известен график работы предприятий со следующей недели.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

С 21 марта 2022 года производство Lada Vesta первого и второго поколений планируется возобновить на "Лада Ижевск", автомобили будут сходить с конвейера также 22, 23 и 24 марта. Суммарный объём выпуска должен составить 1.6 тысячи автомобилей.

С 21 по 28 марта 2022 года в простой уйдёт производство Lada Granta (тольяттинская площадка). По информации Avtograd news, существует вероятность продления простоя до 4 апреля 2022 года.

Напомним, что с 4 апреля 2022 года, согласно недавно принятому АвтоВАЗом решению, начнётся единый корпоративный отпуск, перенесённый с лета. Работу продолжат службы инжиниринга, занятые в разработке новых моделей Lada.