Toyota на три месяца сократит объемы производства

Toyota сообщила, что намерена снизить темпы выпуска новых автомобилей. Это необходимый шаг в текущей ситуации дефицита электронных компонентов и других комплектующих.

Фото: Toyota Toyota

В апреле 2022 года концерн произведёт на 150 000 автомобилей меньше, чем планировал ранее, и выпустит 750 тысяч машин.

Средний объём в последующие три месяца составит около 800 тысяч. Причём это лишь предварительные цифры, так как, говорят в компании, в настоящее время крайне сложно прогнозировать на несколько месяцев вперёд.

"Идя на такой шаг, мы стараемся создать здоровую рабочую среду, в которой первостепенное внимание уделяется качеству продукции и безопасности персонала, а не подталкивать сотрудников работать сверхурочно и на пределе возможностей, - говорится в сообщении компании. - Мы проинформируем наших поставщиков о планах, в которых учтены риски уменьшения объёмов и другие риски".

В ближайшее время, с 21 по 23 марта, режим простоя будет введён на 14 предприятиях в Японии.