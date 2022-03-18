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2 часа назад

Toyota на три месяца сократит объемы производства

Российская ГазетаРоссийская Газета

Toyota сообщила, что намерена снизить темпы выпуска новых автомобилей. Это необходимый шаг в текущей ситуации дефицита электронных компонентов и других комплектующих.

Toyota на три месяца сократит объемы производства
Фото: ToyotaToyota

В апреле 2022 года концерн произведёт на 150 000 автомобилей меньше, чем планировал ранее, и выпустит 750 тысяч машин.

Средний объём в последующие три месяца составит около 800 тысяч. Причём это лишь предварительные цифры, так как, говорят в компании, в настоящее время крайне сложно прогнозировать на несколько месяцев вперёд.

"Идя на такой шаг, мы стараемся создать здоровую рабочую среду, в которой первостепенное внимание уделяется качеству продукции и безопасности персонала, а не подталкивать сотрудников работать сверхурочно и на пределе возможностей, - говорится в сообщении компании. - Мы проинформируем наших поставщиков о планах, в которых учтены риски уменьшения объёмов и другие риски".

В ближайшее время, с 21 по 23 марта, режим простоя будет введён на 14 предприятиях в Японии.

В России, напомним, Toyota приостановила выпуск автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за нарушения цепочек поставок комплектующих. О закрытии предприятия и об уходе марки с российского рынка речи не идёт.

Автоновости,Toyota,
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