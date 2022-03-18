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1 час назад

Toyota приостановит отгрузку RAV4 и Land Cruiser из-за землетрясения

Газета.RuГазета.Ru

Концерн Toyota из-за землетрясения приостановит работу более чем половины своих заводов в Японии, кроме того, ожидаются сбои на зарубежных сборочных площадках. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на заявление автопроизводителя.

Toyota приостановит отгрузку RAV4 и Land Cruiser из-за землетрясения
Фото: ToyotaToyota

Начиная со следующей недели на три дня встанут 18 конвейеров на 11 заводах в стране. Всего в Японии у Toyota действует 28 линий на 14 заводах, уточняет автопроизводитель. По заявлениям концерна, в общей сложности снижение выпуска составит 20 тыс. автомобилей.

Ввиду предыдущих остановок сборки автомобилей, вызванных кибератакой и нехваткой микрочипов, производственные операции Toyota в Японии в марте сократятся на 50 тыс. машин по сравнению с первоначальным планом. Снижение тиража затронет легковые автомобили Crown и Yaris, а также кроссоверы RAV4, Harrier, C-HR и внедорожник Land Cruiser. Аналогичные проблемы с выпуском седанов Lexus LS и IC, купе RC и LC и с кроссовером NX. Масштаб удара по автокомпонентному производству компания не озвучивает.

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