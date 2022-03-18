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4 часа назад

Haval получил российский сертификат на кроссовер Dargo

Газета.RuГазета.Ru

Китайская автокомпания Haval получила российский сертификат соответствия на кроссовер Dargo. Такие сведения появились в реестре Одобрений типа транспортных средств (ОТТС), который ведет Росстандарт. Документ выдан на экспортные машины, а также на те, что пойдут в производство на заводе Haval в технопарке «Узловая» в Тульской области.

Haval получил российский сертификат на кроссовер Dargo
Фото: HavalHaval

Согласно ОТТС, у машины будет переднеприводная и полноприводная версии. В последнем случае кузов кроссовера будет шире на 20 мм: 1890 против 1910 мм соответственно. По длине (4620 мм), высоте (1780 мм) и колесной базе (2738 мм) обе модификации машины совпадают.

На отечественном рынке Haval Dargo поступит к дилерам с бензиновым мотором 2.0 (192 л.с., 320 Нм), для которого автопроизводитель допускает заправку бензином «АИ-92». Этот мотор агрегатируется с 7-ступенчатым преселективным «роботом», устанавливающимся на остальные машины Haval.

В базовой комплектации Haval Dargo оснащен многофункциональным рулевым колесом с подогревом, электрозеркалами, климат-контролем и парковочными датчиками, а задний бампер подготовлен под установку фаркопа. В качестве опций доступны панорамная крыша с приводом, внешние подножки порогов, обогрев лобового стекла и задних сидений.

В максимальном оснащении предлагается камера кругового обзора, фронтальные датчики парковки и салонное зеркало с автозатемнением, а также адаптивный «круиз», мониторинг скрытых зон, сигнальные датчики помехи сзади и контроля полосы движения.

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