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7 часов назад

Студенты придумали облик спорткара Alpine на водороде

Motor.ruMotor.ru

Группа студентов Европейского института дизайна показала собственно ви́дение спорткара Alpine 2035 года. Приземистый концепт получил индекс A4810. По замыслу создателей, он оснащён «передовыми технологиями» и водородной силовой установкой. При этом пара выхлопных патрубков на корме намекают на двигатель внутреннего сгорания, как, например, у экспериментальной Toyota GR Yaris H₂.

Студенты придумали облик спорткара Alpine на водороде
Фото: © Istituto Europeo di Design© Istituto Europeo di Design

Сегодняшняя Alpine — это купе A110 в трех разных версиях с «турбочетверкой» 1.8 мощностью 252—300 лошадиных сил. Грядущая линейка марки будет полностью электрической, и от этого никуда не деться. По предварительной информации, в неё войдут разработанный при участии Lotus преемник «сто десятого», кроссовер GT X-Over и хот-хэтч с дизайном в стиле ретро, то есть заряженный вариант нового Renault 5.

Возможно, что к 2035 году в гамме найдется место и спорткару на водороде. Как он может выглядеть, показали студенты Европейского института дизайна. У них получилась низкая и широкая «суперберлинетта» A4810 (число — высота пика Монблан в метрах. Сам пик символизирует мост между Италией и Францией) со смещённым вперед куполом кабины, однако представили её без каких-либо технических характеристик.

Судя по двум выхлопным патрубкам, спорткар оснащен не электрохимическим генератором (блоком топливных элементов), а двигателем внутреннего сгорания, как, например, экспериментальная Toyota GR Yaris H₂.

Водородное направление включено в стратегию развития Renault (владеет брендом Alpine). И для разработки соответствующих технологий в прошлом году создано совместное с фирмой Plug Power предприятие Hyvia. Первенцем СП, вероятно, станет пока безымянный концепт с водородной силовой установкой, премьера которого запланирована на май этого года.

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