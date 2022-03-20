В Великобритании построили 500-сильную Toyota GR Yaris

С появлением «горячего» хэтчбека GR Yaris компактная модель Toyota стала популярной основой для тюнинг-проектов по всему миру. Одним из самых безумных и амбициозных проектов можно с полным правом назвать работу компании Severn Valley Motorsport, которая построила самый мощный Toyota GR Yaris в Великобритании. И уж точно — один из самых мощных вариантов этого «хот-хэтча» на планете. Всё потому, что отдачу стандартного двигателя увеличили вдвое!

Фото: © Severn Valley Motorsport © Severn Valley Motorsport

Toyota GR Yaris, которая по своей идее является дорожной версией одноимённого раллийного болида чемпионата мира по ралли WRC, оснащается постоянным полным приводом GR-Four и трёхцилиндровым бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В версии для рынка Европы двигатель выдаёт 257 лошадиных сил, а в Японии и Австралии с этого же мотора снимают уже 268 сил. Но оказалось, что агрегат способен выдержать и куда большую нагрузку.

Британское ателье Severn Valley Motorsport, которое с 1985 года занимается тюнингом и постройкой гоночных автомобилей, серьёзно доработало трёхцилиндровый мотор. В итоге с 1,6-литрового двигателя специалистам удалось снять 450 сил при использовании обычного бензина и 500 сил — при условии заправки в бак гоночного топлива.