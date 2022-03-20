Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+12° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
18 минут назад

В Великобритании построили 500-сильную Toyota GR Yaris

Motor.ruMotor.ruиещё 1

С появлением «горячего» хэтчбека GR Yaris компактная модель Toyota стала популярной основой для тюнинг-проектов по всему миру. Одним из самых безумных и амбициозных проектов можно с полным правом назвать работу компании Severn Valley Motorsport, которая построила самый мощный Toyota GR Yaris в Великобритании. И уж точно — один из самых мощных вариантов этого «хот-хэтча» на планете. Всё потому, что отдачу стандартного двигателя увеличили вдвое!

В Великобритании построили 500-сильную Toyota GR Yaris
Фото: © Severn Valley Motorsport© Severn Valley Motorsport

Toyota GR Yaris, которая по своей идее является дорожной версией одноимённого раллийного болида чемпионата мира по ралли WRC, оснащается постоянным полным приводом GR-Four и трёхцилиндровым бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В версии для рынка Европы двигатель выдаёт 257 лошадиных сил, а в Японии и Австралии с этого же мотора снимают уже 268 сил. Но оказалось, что агрегат способен выдержать и куда большую нагрузку.

Британское ателье Severn Valley Motorsport, которое с 1985 года занимается тюнингом и постройкой гоночных автомобилей, серьёзно доработало трёхцилиндровый мотор. В итоге с 1,6-литрового двигателя специалистам удалось снять 450 сил при использовании обычного бензина и 500 сил — при условии заправки в бак гоночного топлива.

Под выросшую мощность были доработаны подвеска и тормоза — на GR Yaris установили карбон-керамические механизмы от Nissan GT-R, с трудом уместившиеся в диски OZ Racing с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2. Не считая колес и яркой ливреи, визуально 500-сильный хэтчбек практически не отличается от стандартного, а в салоне из всех доработок заявлены только кожаные кресла Recaro CS Sportster.

Автоновости,Nissan GT-R,Nissan,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители