В Великобритании построили 500-сильную Toyota GR Yaris

С появлением «горячего» хэтчбека GR Yaris компактная модель Toyota стала популярной основой для тюнинг-проектов по всему миру. Одним из самых безумных и амбициозных проектов можно с полным правом назвать работу компании Severn Valley Motorsport, которая построила самый мощный Toyota GR Yaris в Великобритании. И уж точно — один из самых мощных вариантов этого «хот-хэтча» на планете. Всё потому, что отдачу стандартного двигателя увеличили вдвое!
Toyota GR Yaris, которая по своей идее является дорожной версией одноимённого раллийного болида чемпионата мира по ралли WRC, оснащается постоянным полным приводом GR-Four и трёхцилиндровым бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
В версии для рынка Европы двигатель выдаёт 257 лошадиных сил, а в Японии и Австралии с этого же мотора снимают уже 268 сил. Но оказалось, что агрегат способен выдержать и куда большую нагрузку.
Британское ателье Severn Valley Motorsport, которое с 1985 года занимается тюнингом и постройкой гоночных автомобилей, серьёзно доработало трёхцилиндровый мотор. В итоге с 1,6-литрового двигателя специалистам удалось снять 450 сил при использовании обычного бензина и 500 сил — при условии заправки в бак гоночного топлива.
Под выросшую мощность были доработаны подвеска и тормоза — на GR Yaris установили карбон-керамические механизмы от Nissan GT-R, с трудом уместившиеся в диски OZ Racing с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2. Не считая колес и яркой ливреи, визуально 500-сильный хэтчбек практически не отличается от стандартного, а в салоне из всех доработок заявлены только кожаные кресла Recaro CS Sportster.