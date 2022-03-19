Россиянам дали советы в выборе подержанных автошин

«Чуть получше состояние, но подороже, или чуть похуже, но подешевле. Чтобы можно было отбортировать, отбалансировать, посмотреть, чтобы колеса были ровные и так далее. Только вот не надо торопиться. Если ничего не подходит, купите в другом месте. Расстаться со своими деньгами вы всегда успеете», — резюмировал он.