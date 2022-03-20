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1 час назад

Как уберечь автомобиль от угона

Deita.ruDeita.ru

Всплеск автомобильных угонов прогнозируют в России на фоне существенных колебаний курса рубля и новых санкций со стороны Запада. В связи с угрозой увеличения количества угонов актуализируется вопрос о защите своего транспортного средства, сообщает ИА DEITA.RU.

Как уберечь автомобиль от угона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Противоугонные системы – палка о двух концах, полагают эксперты, опрошенные изданием «Autonews». Для наиболее распространённых моделей автомобилей это вполне может помочь, тогда как угонщиков премиальных автомобилей они вряд ли смогут остановить – ведь за выбранным конкретным автомобилем злоумышленники могут следить в течение нескольких недель. Даже при наличии современной противоугонной системы вряд ли преступники откажутся от потенциальной добычи.

Хорошую службу может сослужить система ЭРА-ГЛОНАСС при должном подходе. Оказавшись в непростой ситуации на дороге – например, в случае если в пробке или при ДТП злоумышленники попытаются отобрать ТС, водитель может вызвать наряд Росгвардии при помощи системы ЭРА-ГЛОНАСС. Данная функция доступна за отдельную плату. При помощи этой же системы автомобиль затем можно будет отследить по GPS/ГЛОНАСС. Тем не менее, важно понимать, что системы спутникового контроля не смогут предотвратить попытки взлома и угона, но помогут найти автомобиль. Для лучшей безопасности, подобные системы лучше использовать в связке с противоугонными.

Хранение автомобиля на охраняемой стоянке или в подземном паркинге сильно снижает вероятность угона. Гараж – также увеличивает градус безопасности автомобиля, при хранении машины в нём.

Ранее сообщалось о рекомендациях от полиции, как можно обезопасить автомобиль от угона. В отсутствии гаража или возможности ставить авто на парковку, машину лучше парковать на ночь в хорошо освещённом месте. Также рекомендуется следить за ключами, не оставлять в машине ценных вещей и документов, а также не оставлять окна и двери в машине открытыми.

Автоновости,Росгвардия,
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