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1 час назад

Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, сдав назад

Car.ruCar.ru

Нередки случаи, когда водители, совершая остановку перед стоп-линией, наезжает на нее, не рассчитав тормозной путь. А это является серьезным нарушением, за которое выпишут ощутимый штраф. Можно ли избежать взыскания, если сразу дать задний ход и съехать с линии: попробуем разобраться.

Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, сдав назад
Фото: Car.ruCar.ru

Расстояние между стоп-линией и пешеходным переходом к перекрестку не относится. Движение задним ходом на данном участке запрещено, за такой манёвр будет выписан штраф в размере 500 рублей.

Перед стоп-линией устанавливается знак 6.16 или знак «Stop» в красном шестиугольнике, поэтому водителю не удастся сослаться на то, что не заметил контрольную полосу при обжаловании штрафа.

Камеры видеофиксации ориентируются не на разметкУ, а на фиксируемое изображение и предварительно размещенные виртуальные метки. Именно так устроен принцип работы дорожных камер. Не следует спешить и начинать движение на желтый сигнал, в этом случае камера может зафиксировать нарушение: наезд на стоп-линию.

Если имел место факт совершения наезда на стоп-линию, камера выпишет штраф – 800 рублей (статья 12.12 КоАП часть 2). Какие-либо действия совершать после нарушения уже бессмысленно, данный ход только усугубит ситуацию и увеличит размер штрафа. Для штрафных санкций будет достаточно уже того, что передний бампер немного заступил за линию.

Водителю, наехавшему на стоп-линию, не следует двигаться ни вперед, ни назад. Если направить машину вперед, то штраф будет еще более значительным – 1 000 рублей, кроме того автомобилист может лишиться прав.

Чтобы избежать наказания, необходимо соблюдать правила, четко рассчитать тормозной путь, не наезжать на стоп-линию и остановиться перед ней. Проехать через стоп-линию на перекрестке допустимо только на зеленый сигнал светофора.

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