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3 часа назад

СМИ: Suzuki инвестирует $1,25 млрд в производство электромобилей в Индии

ТАССТАСС

Японский концерн Suzuki Motor вложит около 150 млрд иен ($1,25 млрд) в производство электромобилей в Индии, которая является для компании главным зарубежным рынком. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.

Suzuki инвестирует $1,25 млрд в производство электромобилей в Индии
Фото: EPAEPA

В рамках нового плана компания построит завод по производству аккумуляторов в штате Гуджарат, где у нее уже есть одно предприятие, где собирают автомобили с бензиновыми двигателями. На нем же с 2025 года будут выпускать и электромобили. Также Suzuki построит в Индии инфраструктуру для утилизации старых автомобилей.

Индия поставила цель к 2030 году достичь 30-процентной доли продаж электромобилей от всего объема новых реализованных авто на внутреннем рынке. Тем не менее пока в стране недостаточно зарядных станций, и продажи электромобилей в год составляют несколько тысяч при общем количестве продаж около 3 млн.

Suzuki вышла на рынок Индии в 1982 году. В настоящее время на Suzuki приходится примерно 50% продаж новых автомобилей в этой стране.

Автоновости,Suzuki,
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