Российским водителям дали 5 весенних советов

В первую очередь эксперты советуют отмыть своего «железного коня» от различных реагентов, которых дорожные службы не жалели зимой для борьбы со снегом и льдом.

Иначе все эти некрасивые пятна проступят уже по теплу, а в целом все это в будущем чревато коррозией.

Накануне наступления теплого сезона не будет лишним проверить состояние подвески и рулевого управления. Зимой машины проверяют не часто, а за это время многие элементы могли повредиться.

Спешка и неаккуратность чистки стекол на морозе могут аукнуться уже весной, когда автолюбители обнаруживают на лобовом стекле затиры и трещины. Если все не очень хорошо, необходимы полировка или замена.

Нагрузка на аккумулятор в холода была повышенной, поэтому по истечению зимы проверить его тоже будет не лишним во избежание неприятных сюрпризов на дороге.