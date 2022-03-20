Российским водителям дали 5 весенних советов

В первую очередь эксперты советуют отмыть своего «железного коня» от различных реагентов, которых дорожные службы не жалели зимой для борьбы со снегом и льдом.
Иначе все эти некрасивые пятна проступят уже по теплу, а в целом все это в будущем чревато коррозией.
Накануне наступления теплого сезона не будет лишним проверить состояние подвески и рулевого управления. Зимой машины проверяют не часто, а за это время многие элементы могли повредиться.
Спешка и неаккуратность чистки стекол на морозе могут аукнуться уже весной, когда автолюбители обнаруживают на лобовом стекле затиры и трещины. Если все не очень хорошо, необходимы полировка или замена.
Нагрузка на аккумулятор в холода была повышенной, поэтому по истечению зимы проверить его тоже будет не лишним во избежание неприятных сюрпризов на дороге.
И, наконец, перед длинным теплым сезоном обязательна проверка тормозной системы, элементы которой за зиму могли изрядно износиться или проржаветь.