Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+12° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
2 часа назад

Российским водителям дали 5 весенних советов

Inc-NewsInc-News

В первую очередь эксперты советуют отмыть своего «железного коня» от различных реагентов, которых дорожные службы не жалели зимой для борьбы со снегом и льдом.

Российским водителям дали 5 весенних советов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Иначе все эти некрасивые пятна проступят уже по теплу, а в целом все это в будущем чревато коррозией.

Накануне наступления теплого сезона не будет лишним проверить состояние подвески и рулевого управления. Зимой машины проверяют не часто, а за это время многие элементы могли повредиться.

Спешка и неаккуратность чистки стекол на морозе могут аукнуться уже весной, когда автолюбители обнаруживают на лобовом стекле затиры и трещины. Если все не очень хорошо, необходимы полировка или замена.

Нагрузка на аккумулятор в холода была повышенной, поэтому по истечению зимы проверить его тоже будет не лишним во избежание неприятных сюрпризов на дороге.

И, наконец, перед длинным теплым сезоном обязательна проверка тормозной системы, элементы которой за зиму могли изрядно износиться или проржаветь.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители