Lingenfelter серьёзно увеличил мощность Chevrolet Camaro Z/28

В линейке Chevrolet Camaro модификация Z/28 была самым адаптированным к гоночной трассе исполнением, в котором инженеры объединили мощный двигатель, сниженную массу кузова, усиленные тормоза, а также разработанные с прицелом на трек-дни подвеску и аэродинамический обвес. Но для тех, кому мощности мало, в тюнинг-ателье Lingenfelter Performance Engineering подготовили программу доработки купе последнего поколения.
Основной акцент сделан на двигателе. Стандартный Camaro Z/28 оснащается атмосферным 7-литровым V8, разработанным совместно с гоночным подразделением Corvette Racing, который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией Tremec. 505-сильный агрегат был достаточно мощным в момент дебюта модели почти десять лет назад, но сегодня потенциала мотора недостаточно для борьбы с более молодыми моделями-конкурентами.
Решить эту проблему в Lingenfelter Performance Engineering предлагают путём глубокой модернизации двигателя, которая включает в себя разборку силового агрегата, полировку головки блока цилиндров и самого блока, доработку дроссельной заслонки, изменение клапанов, установку более производительных топливных форсунок и ряд других мероприятий.
Процесс тюнинга одного автомобиля занимает 4-6 недель и обойдётся владельцу более чем в 13 тысяч долларов. За эти деньги обладатель Chevrolet Camaro Z/28 получит менее приспособленный к повседневной эксплуатации (из-за выросших холостых оборотов) с 660-сильным двигателем. Для тех, кто чаще ездит по городу, чем по гоночной трассе, предлагают более доступный по цене и менее внушительный («всего» 630 сил) по мощности пакет тюнинга.