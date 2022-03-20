Lingenfelter серьёзно увеличил мощность Chevrolet Camaro Z/28

В линейке Chevrolet Camaro модификация Z/28 была самым адаптированным к гоночной трассе исполнением, в котором инженеры объединили мощный двигатель, сниженную массу кузова, усиленные тормоза, а также разработанные с прицелом на трек-дни подвеску и аэродинамический обвес. Но для тех, кому мощности мало, в тюнинг-ателье Lingenfelter Performance Engineering подготовили программу доработки купе последнего поколения.

Фото: © Lingenfelter Performance Engineering © Lingenfelter Performance Engineering

Основной акцент сделан на двигателе. Стандартный Camaro Z/28 оснащается атмосферным 7-литровым V8, разработанным совместно с гоночным подразделением Corvette Racing, который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией Tremec. 505-сильный агрегат был достаточно мощным в момент дебюта модели почти десять лет назад, но сегодня потенциала мотора недостаточно для борьбы с более молодыми моделями-конкурентами.

Решить эту проблему в Lingenfelter Performance Engineering предлагают путём глубокой модернизации двигателя, которая включает в себя разборку силового агрегата, полировку головки блока цилиндров и самого блока, доработку дроссельной заслонки, изменение клапанов, установку более производительных топливных форсунок и ряд других мероприятий.