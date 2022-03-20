Как сэкономить на расходниках для своего авто

Автомобилисты могут перейти с оригинальной и рекомендованной дилерами продукции на товары других производителей. Тем самым они смогут вдвое сэкономить на расходниках.

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Такой способ предложил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с URA.RU. По его словам, какой бренд указан на канистре, значения не имеет.

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Ранее россиянам посоветовали поторопиться с ремонтом автомобилей из-за кризиса. Шкуматов отметил, что почти у всех автомобилистов есть возможность вернуться к прежним расходам на техническое обслуживание, перейдя на нижнюю ценовую категорию. Он уточнил, если автовладелец использовал только рекомендованное масло, можно смело перейти на неоригинальные бренды и использовать масло другого производителя.

«Масла все строго нормированы по их техническим характеристикам. Какой бренд указан на канистре, ничего не значит. На расходниках в два раза можно сэкономить», — пояснил эксперт.

Автоэксперты также дали советы по продлению сроков службы некоторым запчастям. По словам специалиста по подбору автомобилей Владимира Ларина, колодкам можно продлить жизнь, не применяя резкие торможения. При этом он заметил, что фильтрам и маслу продлить срок службы не получится.

«Шинам можно жизнь продлить — аккуратнее входить в повороты, не тормозить резко. Масло имеет определённое время работы, после которого оно теряет свойства и начинается износ двигателя. Поэтому на масле лучше не экономить. Можно переходить на более дешёвые сорта, но менять его чаще», — посоветовал Ларин.

По словам экспертов, обслуживание автомобилей выросло в цене по всей России.

«Всё подорожало где-то процентов на 80—100. Это масло, колодки, ремни, расходники и фильтры», — отметил Ларин.